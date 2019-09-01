مؤشر الكويت بين المطرقة والسندان - تحليل صباحي - 01-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -14.52 نقطة ، ويأتي انخفاض المؤشر في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6493.42 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6645.65 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6400.00 ومستوى المقاومة 6645.65 .

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