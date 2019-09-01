شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الهبوط بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد بانخفاضه الأخير كسر مستوى الدعم المحوري 8196.72 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -151.40 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تستمر توقعاتنا كما هي بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7912.03 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8196.72 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7912.03 ومستوى المقاومة 8196.72 .