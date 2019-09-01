90 % من عقود التمويل العقاري الجديدة مدعومة الأرباح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أفاد صندوق التنمية العقارية أن 90% من إجمالي عقود التمويل العقاري الجديدة التي نفذتها البنوك والمؤسسات التمويلية خلال يوليو الماضي مدعومة الأرباح من برنامج القرض العقاري المدعوم التابع للصندوق.

وأوضح المشرف على الصندوق خالد العمودي أن ارتفاع حصة الصندوق العقاري من 7% في 2017 إلى 90% من إجمالي عقود التمويل الموقعة بنهاية يوليو الماضي، في السوق السعودي، الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد نهاية أغسطس 2019، يعد مؤشرا غير مسبوق في تحقيق نمو القروض العقارية في تاريخ البنوك السعودية، كما أنه نجاح لخطط تمكين المواطن من السكن.

Advertisements

وذكر أن ما أعلنته مؤسسة النقد حول استمرارية نمو القروض العقارية وتسجيل أعلى رقم في تاريخ البنوك السعودية من حيث القروض العقارية للأفراد خلال يوليو بمعدل 16 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليارات ريال، يؤكد استمرارية نجاح برنامج التحول الذي قام به صندوق التنمية العقارية، وثقة المستفيدين فيه، مشيرا إلى أن الصندوق أنهى إجراءات الدعم السكني لنحو 131 ألف أسرة تملكت السكن حتى نهاية الشهر الماضي.

وبين العمودي أن الصندوق يعمل على ابتكار الممكنات وتطويرها، إضافة إلى الخدمات الالكترونية سعيا إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين المستفيد فورا من القروض العقارية المدعومة، مشيرا إلى أن المؤشرات التي أعلنت عنها «ساما» في إحصاءاتها الشهرية تأتي تأكيدا للدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الإسكان بهدف تمكين المواطن من الحصول على السكن، ضمن رؤية طموحة تحقق أهدافها لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020.

ولفت إلى أن نمو القروض العقارية منذ مطلع 2019 يشكل قناعة راسخة لدى المواطن في الحلول التمويلية والسكنية، وأن برنامج الإسكان 2020 يضم منظومة من الجهات الحكومية جميعها تعمل على تمكين المواطن في تملك السكن، داعيا المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم أو من هم على قوائم الانتظار للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة.