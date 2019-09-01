مؤشر سوق الأسهم يواصل التراجع ويكسر مستوى 8000

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة نزولا في تعاملات أمس، مواصلا التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق منخفضا 107.47 نقاط ليقفل عند مستوى 7912.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وقاد التراجع بشكل رئيسي مؤشر القطاع البنكي، حيث سجلت أسهم 10 بنوك تراجعا في نهاية الجلسة. وعلى صعيد باقي القطاعات فقد ارتفعت 6 قطاعات فقط من قطاعات السوق الـ 21 تصدرها قطاع الأدوية 1.2%، والطاقة والتأمين 0.7%، فيما تراجعت 15 قطاع تصدرها البنوك 2.6%، وإنتاج الأغذية 1.5%.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 93 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت والدريس والفخارية وزين السعودية وأنابيب الأكثر ارتفاعا،أما أسهم شركات اللجين والسعودي الفرنسي والأهلي وساب والعربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.71% و3.83% .

فيما كانت أسهم شركات الراجحي وأميانتيت والإنماء ودار الأركان والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي والإنماء وسابك والدريس وأميانتيت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضا 105.92 نقاط ليقفل عند مستوى 3762.06 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 91 صفقة.