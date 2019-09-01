ارتفاع الاحتياطي السعودي واستقرار الموجودات الأجنبية في يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع الاحتياطي العام للسعودية خلال يوليو الماضي بنحو 25 مليون ريال، مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 497.6 مليار ريال، بحسب بيانات تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهري. وأشار التقرير إلى استقرار صافي الموجودات الأجنبية على أساس شهري لتصل إلى 1.865 تريليون ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال يوليو الماضي إلى نحو 64.3 مليار ريال بانخفاض قدره 35.8 مليار ريال، مقارنة بيونيو الماضي.

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وأفادت بأن قروض القطاع الخاص في يوليو ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 1.48 تريليون مقارنة مع يونيو.

وعلى أساس سنوي ارتفعت هذه القروض بنسبة 3%، مقارنة مع يوليو من عام 2018.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أعلن في 23 فبراير الماضي أن المملكة حققت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الجدعان أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تضاعفت خلال عام 2018، فيما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 5 %.