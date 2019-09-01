مفاوضات نهائية لإنشاء خطي الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية والعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم ووزير الكهرباء بالعراق الدكتور لؤي الخطيب المفاوضات النهائية الخاصة باتفاقية إنشاء وتشغيل خطي الربط الكهربائي بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق.

وأكد الخطيب خلال استقباله رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي أهمية هذا المشروع في دعم أمن الطاقة بجمهورية العراق وإيجاد خيارات استراتيجية واقتصادية لتزويد الكهرباء إلى الشعب العراقي وجميع القطاعات في بلاده، مقدرا جهود هيئة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون في توطيد التعاون مع جمهورية العراق.

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بدوره أكد الإبراهيم حرص مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على دعم المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيكون له أثر في توطيد التعاون مع جمهورية العراق ودعم أمن الطاقة لجنوب العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي الإجراءات النهائية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يعزز إمدادات الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب العراق ويرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بطاقات جديدة.

وأوضح بيان للوزارة أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي سيسهم في تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجاوات كمرحلة أولى.