تحديث 460 ألف صك ضمن رقمنة الثروة العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدثت وزارة العدل نحو 460 ألف صك، ضمن رقمنة الثروة العقارية، وذلك منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

ووفق بيان للوزارة أمس، جاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام الماضي 1440، حيث جرى تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة الكترونية، والتي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل، ضمن الخدمات الالكترونية اليسيرة وسهلة الاستخدام عبر بوابة الوزارة الالكترونية www.moj.gov.sa.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الالكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية، مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الالكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة الكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز التي تعتبر منصة للخدمات العدلية الالكترونية. ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات، سعيا من الوزارة لزيادة رضا المستفيد من الخدمات العقارية.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الالكترونية منها، خدمة التقدم بطلب الكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني، حيث يرفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الالكتروني.

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يذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الالكترونية المحدثة. وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير».

خدمة تحديث الصكوك

خدمة تتيح للمستفيدين تسجيل وتحديث بيانات صك يدوي الكترونيا، حيث يقوم مالك الصك أو وكيله بتعبئة معلومات وبيانات الصك المراد تحديثه

الخطوات:

• الدخول على بوابة وزارة العدل

• اختيار الخدمات الالكترونية

• اختيار كتابات العدل

• تحديث الصك

أهداف الخدمة: