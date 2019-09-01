«الزراعة» تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها بـ 85 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبريا، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بقيمة استثمارية 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وأفادت البيئة بأن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء المقبل.

فرصة استثمارية

إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبريا

المستهدفون:

• المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية

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•القيمة الاستثمارية 85 مليون ريال

• الداعم: صندوق التنمية الزراعي

الأهداف:

• استدامة سلاسل الإنتاج المحلي

• تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية

• تحقيق الأمن الغذائي

• توفير فرص وظيفية

• زيادة المحتوى المحليموعد الورشة التعريفية: 4/‏9/‏2019