بنك وربة يحصل على موافقة لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك وربة، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال فى الكويت، لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار، فى إطار برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار، وذلك بشرط التقيد بأحكام الكتاب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأضاف بنك وربة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح وتسويق وبيع الصكوك فى دولة الكويت، فإنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
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