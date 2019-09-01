شكرا لقرائتكم خبر عن أول تقرير لمركز مراقبة جودة المحمول فى مصر يكشف مناطق ضعف الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضى لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وأوضح التقرير فى نتائج تقييم الخدمات الصوتية ما يلي:

- بلغ عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون عدد (31) منطقة، ولشركة اتصالات عدد (64) منطقة، ولشركة اورانح عدد (74) منطقة، ولشركة we عدد (80) منطقة.

- تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات فى القاهرة والجيزة مع شركتى we واتصالات، وتزداد فى مناطق الصعيد والقناة مع شركة أورانج.

- تظهر مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع شركة فودافون فى الدلتا.

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- تظهر مشاكل جودة صوت المكالمات فى جميع أنحاء الجمهورية مع شركة we تليها شركة أورانج.

فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة أورانج فى سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

ويأتى تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقنى لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية فى مجال قياس جودة خدمات الاتصالات فى العالم، وعضو فاعل فى المنظمات الدولية المتخصصة فى مجال قياسات الجودة.

وتم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لإطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات فى جميع أنحاء مصر ومساعدتهم فى الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات فى مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الشفافية.

ويعكس التقرير الوضع الحقيقى لخدمات الاتصالات؛ حيث تم تحديد عدد كبير من المشاكل فى المناطق التى تم قياسها بالمقارنة بالتقارير التى صدرت سابقا؛ ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التى تم رصدها فى التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفى حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد افتتح المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى يوليو الماضي؛ وذلك لمواكبة المعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات..اضغط هنا