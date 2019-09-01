مصادر: 45.8 ألف عامل يعملون بالشركات الكويتية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى، أن 45.803 ألف عامل مصرى يعملون بمختلف الشركات الكويتية القائمة فى مصر حيث تعمل 1297 شركة بلغت إجمالى رؤؤس أموالها نحو 38 مليار جنيه . أضاف المصدر، لـ"الخليج 365" بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت والتى استمرت يومين، أن أكبر قطاع فيه شركات كويتية هو القطاع الخدمى يضم 408 شركات ويعمل فيها 5957 عاملا، يله القطاع الإنشائى ويضم 292 شركة، ويعمل فيها 5289 عاملا، ثم القطاع الصناعى ويضم 219 ويعمل فيها 12751 عاملا، ثم القطاع الزراعى ويضم 130 شركة ويعمل فيها 9546 عاملا والقطاع السياحى وفيه 116 شركة ويعمل فيها 11003 عمال وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم 74 شركة ويعمل فيها 1159 عاملا، وأخيرا القطاع التمويلى يضم 58 شركة 97 عاملا.

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