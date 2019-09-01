شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تخطط لإصدار سندات دولارية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط إمارة أبوظبي لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017، مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.

وذكرت مصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات، وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أن من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار. بحسب وكالة رويترز.

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واقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم خزانة الدولة، التي تأثرت جراء هبوط أسعار النفط.

وقال المصدر الأول إن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية.

وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمركز مالي من بين أقوى المراكز في المنطقة.