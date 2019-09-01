شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تحويلات الأجانب بالسعودية 6% في يوليو الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت تحويلات الأجانب من السعودية خلال يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 5.86%، إلى 11.461 مليار ريال، مقارنة مع 12.175 مليار ريال في شهر يوليو 2018، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعوي "ساما".

وخلال الربع الأول من 2019، تراجعت تحويلات الأجانب من السعودية إلى 31.9 مليار ريال، مقابل 32.9 مليار ريال، في الربع الأول من 2018، بتراجع 3%.

وعلى أساس شهري قفزت تحويلات الأجانب من السعودية بنسبة 31.5%، حيث كانت 8.71 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، بحسب "العربية".

وكانت تحويلات الأجانب في السعودية قد بلغت خلال 2018 نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.

Advertisements

وفي سياق متصل ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في يوليو الماضي بنسبة 20% إلى 5.42 مليار ريال، مقابل 4.52 مليار ريال، في يوليو 2018.

وعلى أساس شهري ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 54.4%، حيث كانت في شهر يونيو الماضي 3.51 مليار ريال.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.