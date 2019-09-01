شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الخضري" تناقش العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة في 9 سبتمبر الجاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن العرض التقديمي سيتضمن مناقشة نبذة عن إجراء إعادة التنظيم المالي وفقا لنظام الإفلاس السعودي.

ومن المُقرر أن يستعرض العرض الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بما في ذلك دور أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة.

هذا وسيناقش العرض التقديمي الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي، والخيارات المتاحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

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ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو الماضي، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

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