شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. "الخدمات الأرضية" تبدأ توزيع أرباح بقيمة 188 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الخدمات الأرضية بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، ابتداءً من يوم غد الإثنين الموافق 2 سبتمبر الجاري، عن طريق بنك ساب.

ومن المُقرر توزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 188 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 150.4 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بالإضافة إلى توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2018 بقيمة 244.4 مليون ريال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 123.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 112.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 228 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 219.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.

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