شكرا لقرائتكم خبر عن "المعذر ريت" يُتمم عملية رهن صك ملكية عقار في مدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن اتمام عملية رهن صك ملكية عقار تجاري/مكتبي في مدينة الرياض والمسمى بعقار المحمدية لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف"، بتاريخ الخميس الموافق 29 أغسطس الماضي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه العملية تأتي ضماناً للتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق.

وأفادت الشركة، بأنه لا يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن.

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ويُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 14.061 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2019.

هذا وتود شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تؤكد بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق وقع، خلال أغسطس الماضي، على اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي، وذلك للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 400 مليون ريال سعودي مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.