شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "السوق السعودي" على موعد مع صرف أرباح خمس شركات خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 1 حتى 5 سبتمبر الجاري صرف أرباح كل من شركة أسمنت القصيم، بنك ساب، شركة الخدمات الأرضية، جرير، أبومعطي.

وتبدأ إدارة أسمنت القصيم، اليوم الأحد، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 67.5 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ البنك السعودي البريطاني "ساب"، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.185 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

Advertisements

كذلك تبدأ شركة الخدمات الأرضية، يوم الإثنين، توزيع الأ{باح المستحقة عن النصف الأول من العام المالي 2019، بقيمة 188 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 168 مليون ريال، بما يعادل 1.4 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 14% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المُقرر أن تبدأ شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بقيمة اجمالية قدرها 8 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس المال.