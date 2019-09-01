شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات شراء المساكن بدبي تصل لـ 31 مليار درهم في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.

وبحسب البيانات، بلغت حصة مبيعات الفلل قرابة 5 مليارات درهم، فيما بلغت حصة مبيعات الشقق 26 مليار درهم.

وتصدرت مناطق (منطقة برج خليفة 5.8 مليار درهم إجمالي المبيعات- والخليج التجاري 1.9 مليار درهم إجمالي المبيعات - ومرسى دبي 1,8 مليار درهم إجمالي المبيعات - والخيران الأولى 1,7 مليار درهم إجمالي المبيعات، بحسب صحيفة البيان.

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وبالإضافة الى ذلك منطقة نخلة جميرا 1,5 مليار درهم إجمالي المبيعات - وحدائق الشيخ محمد بن راشد 1,3 مليار درهم إجمالي المبيعات - والمركاض 886 مليون درهم - وزعبيل الثانية727 مليون درهم) قائمة المناطق الأعلى بيعاً على صعيد المبلغ الإجمالي.

وتعكس بيانات سوق التملك الحر في دبي أداء متصاعداً في حجم وقيمة التعاملات بفعل تحسن مزاج المستثمرين وتزايد إقبالهم على الاستثمار في السوق العقاري.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي أن إجمالي مشتريات المستثمرين وشركات التطوير العقاري من الأراضي متعددة الاستخدامات بلغ أكثر من 19.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.