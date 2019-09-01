شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بالسعودية لتعين رئيسا جديدا للديوان الملكي وإنشاء هيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخرا، مجموعة من الأوامر الملكية، أبرزها تعيين فهد بن محمد العيسي رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية.

وتمّ الإعلان عن تعيين بندر بن إبراهيم الخريف على رأس الوزارة الجديدة، التي ستصير مستقلة عمّا كان يعرف سابقاً بوزارة "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".

وكانت الوزارة سابقاً في ضمن مسؤوليات وزير الطاقة خالد الفالح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبموجب الأوامر الصادرة كذلك، تمّ تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية.

وفيما يبدو محاولة سعودية للحاق بركب التطور، صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة جديدة حملت اسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" وهي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.

وتمّ الإعلان عن إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي" ومكتباً باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، والمركز والمكتب مرتبطان بالهيئة بحسب ما ذكرته "واس".