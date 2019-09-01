شكرا لقرائتكم خبر عن القروض الشخصية في السعودية ترتفع بـ 1.5 مليار ريال فصليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 339.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 337.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4%، بما يعادل 1.5 مليار ريال.

وارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من 2019 جاء بعد أن تراجعت لربعين متتاليين.

وشكلت القروض بغرض ترميم تحسين عقارات نحو 7.7% من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، بقيمة 26.2 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومثلت القروض بغرض شراء سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.8%، بقيمة 16.2 مليار ريال. ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.6% من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.2 مليار ريال.

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بينما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1%، بقيمة 3.3 مليار ريال. في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2%، بقيمة 612 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1%، بقيمة 423 مليون ريال.

وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.9% بقيمة 16.7 مليار ريال، فيما كان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.7%، بقيمة 263.7 مليار ريال.

يشار إلى أن القروض الاستهلاكية لا تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.

وكانت القروض الاستهلاكية قد تراجعت بنسبة 1.6% (5.5 مليار ريال) في نهاية الربع الرابع من 2018، مقارنة بـ344.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وارتفعت القروض الاستهلاكية في 2018 للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.