شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي بأعلى تراجعات في 15 أسبوعاً ويفقد 713 نقطة في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه المنتهي في 29 من أغسطس الجاري متراجعاً وللأسبوع الخامس على التوالي خاسراً 425.89 نقطة بنسبة تراجع 5.04% ليغلق عند 8019.77 نقطة، ليسجل بذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ 15 أسبوعاً.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" وبعد تراجعه الأسبوع الماضي يكون قد فقد 1014 نقطة في آخر خمسة أسابيع وبنسبة تراجع 11%، بينما فقد 712.85 نقطة وبنسبة تراجع 8.16% في شهر أغسطس، رغم قلة عدد جلساته التي بلغت 16 جلسة فقط.

وتراجعت القيمة السوقية لشركات السوق منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 2.97% لتصل إلى 1.90 تريليون ريال مقارنة بـ 2.57 تريليون ريال في نهاية الشهر الماضي، لتكون الشركات قد فقدت بذلك 670 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ بداية أغسطس، أو ما نسبته 26%.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

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وبتراجع المؤشر الأسبوعي الحالي يكون قد تراجع في 15 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 18 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:





وتراجع الأسبوع الحالي 17 قطاعا وكان الأكثر تراجعاً من حيث النسبة قطاع البنوك بنسبة 7.33%، تلاه الاتصالات وبنسبة 6.59%، في حين ارتفع 4 قطاعات كان على رأسهم قطاع الأدوية وبنسبة 3.63%، تلاه المرافق العامة 0.66%.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تاثيراً على حركة المؤشر العام وهما البنوك والمواد الأساسية فقد تراجعا بنسب 7.33% و3.23% على التوالي، وكان قد تراجعا الأسبوع قبل الماضي بنسب 1.3% و1.07% والأسبوع السابق له 2.25% وبنسبة 2.11% على التوالي كذلك، وهما يسهمان بأكثر من 50% من حجم التأثير على المؤشر العام.

وكان المؤشر العام قد حقق الأسبوع الماضي خاسراً 104.57 نقطة بنسبة تراجع 1.22% ليغلق عند 8445.66 نقطة.

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