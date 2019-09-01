شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، استعداد بلاده لتعزيز التبادلات مع الفلبين في الاقتصاد والتجارة، وبناء البنية التحتية، وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد.

وقال شان - خلال لقائه اليوم،الأحد، بالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في فوهشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين - "إنه في السنوات الأخيرة، شهدت الصين والفلبين علاقات مطردة مع تعاون عملي في المجالات المختلفة.. منوها بأن دوتيرتي إلى الصين كتبت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية".

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وأضاف أن الفلبين حققت تقدما ملحوظا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة المخدرات والفساد منذ توليه السلطة.

ومن جانبه، قال الرئيس الفلبيني، الذي يزور مدينة فوهشان على هامش زيارته الرسمية للصين لتفقد منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، "إن زيارته إلى الصين حققت نتائج مثمرة، وإن بلاده ستواصل تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري وتشارك خبرات الحوكمة مع الصين".