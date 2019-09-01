شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بالمنافذ الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الإدارة العامة للتقييم الجمركى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمختلف المنافذ الجمركية، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من 1 سبتمبر الجارى. تعرف عليها.. تعرف عليها..

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