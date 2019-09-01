شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليار جنيه استثمارات كويتية فى 1297 شركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى ، أن عدد الشركات الكويتية المستثمرة فى مصر ارتفع إلى 1297 شركة بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 38 مليار جنيه ، موضحا أن اكبر قطاع فيه شركات كويتية هو القطاع الخدمى يضم 408 شركات برؤس أموال 6.107 مليار جنيه ، يليه القطاع الانشائى ويضم 292 شركة برؤس أموال 6.944 مليار جنيه .
وقال المصدر ، إن القطاع الصناعى يضم 219 برؤس أموال 9.807 مليار جنيه ، يليه القطاع الزراعى ويضم 130 شركة برؤس أموال 1.668 مليار جنيه والقطاع السياحى وفيه 116 شركة برؤس أموال 6.391 مليار جنيه وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم 74 شركة برؤس أموال 140 مليون جنيه وأخيرا القطاع التمويلى يضم 58 شركة 7.482 مليار جنيه.
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