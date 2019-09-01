شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 29.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5971.06 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحاً 44.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6571.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.79 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 121.7 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتى عبر 4609 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.
وجاء سهم " شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.88%، تلاه شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 19.79%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.79% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.44%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.26%.
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