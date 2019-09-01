رئيس غرفة الرياض: إنشاء وزارة للصناعة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، بصدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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وأوضح “العجلان” أن القرار يؤكد حرص القيادة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل وَفْقًا لرؤية المملكة 2030. وقال: “إن قرار إنشاء الوزارة يُفعِل الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وسيكون له دور كبير في تسهيل الاستثمار وزيادة القدرة على الاستفادة من الثروات المعدنية بمختلف مناطق المملكة”.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن القرار يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يتواكب مع مساعي الدولة المتواصلة لإصلاح وتطوير أجهزتها لتنمية القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية السعودية، وذلك كونه خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق الأهداف التنموية والرؤية الصناعية للمملكة، والتي تتضمن بناء منظومة للصناعات التحويلية تتسم بالاستدامة والتنوع يقودها القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات السعودية لتصل إلى 460 مليار ريال في 2030، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة 7600 مصنع برأس مال أكثر من (1.101) مليار ريال، ويعمل بها أكثر من مليون عامل.

وأوضح أن إنشاء الوزارة سيكون له دور إيجابي في زيادة حجم منافسة المنتجات الصناعية السعودية بالأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى ما تتمع به المنتجات السعودية من مميزات تنافسية عديدة، مفيدًا أنه سيسهم أيضًا في رفع معدلات استغلال الثروات المعدنية والصناعية والمزايا النسبية التي تزخر بها المملكة، وزيادة نسبة إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.