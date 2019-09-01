بعد أيام من التراجع.. استقرار سعر الدولار والأهلي الأقل سعرًا

بعد عدة أيام من التراجع، استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، ليبلغ متوسط الشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

بنك مصر

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وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

بنك cib

بلغ سعر الدولار في بنك cib نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.