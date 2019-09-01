بعد عدة أيام من التراجع، استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، ليبلغ متوسط الشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفق متعاملين.
وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.
بنك cib
بلغ سعر الدولار في بنك cib نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
بنك إتش إس بي سي
بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من التراجع.. استقرار سعر الدولار والأهلي الأقل سعرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.