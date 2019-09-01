شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أبوظبى تخطط لإصدار أولى سنداتها الدولارية في عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017، مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أنه من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب للتعليق.
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