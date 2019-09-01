شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات الكهربائية" توافق على بيع أرض مساحتها 30 ألف متر بقيمة 97.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، الموافقة على بيع قطعة أرض ملك الشركة غير مستغلة مساحتها 30 ألف متر مربع، على طريق مسطرد، بإجمالى مبلغ 97.5 مليون جنيه بواقع 3250 جنيه للمتر، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتمام التعاقد مع الشركة مقدمة العرض بالشروط الواردة فى العرض.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على توصية اللجنة المشكلة للنظر فى عروض بيع قطعة أرض صناعية غير مستغلة فى حدود الشركة، وتلقت اللجنة عرضاً من إحدى الشركات لشراء قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع بطريقتي سداد، الأولى أن يقوم مقدم العرض بشراء الأرض بواقع 4000 جنيه للمتر الواحد على أن يتم سداد القيمة على 3 سنوات، الثانية أن يقوم مقدم العرض بشراء الأرض بواقع 3250 جنيه للمتر الواحد تسدد بالكامل فى مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ التعاقد.