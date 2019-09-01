شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة: ارتفاع أسعار التجزئة فى اسطنبول 2.53% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة التجارة في اسطنبول اليوم الأحد إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.53% في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 16.41% على أساس سنوي.
لكن أسعار الجملة في اسطنبول، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، تراجعت 1.68% على أساس شهري لتسجل زيادة سنوية نسبتها 12.56%.
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