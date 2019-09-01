شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية" يعد مذكرة حول أزمة "رسوم الشواطئ" لرفعها لوزيرة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد طالب غرفة الخمس المنشآت الفندقية والشركات والمنشآت السياحية والغوص والسلع، بإعداد مذكرة تفصيلية بالمشكلات التى تواجه القطاع خلال الفترة الآخيرة ورؤية كل غرفة لحلها وذلك لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل ومناقشتها تفصيليا.

وتأتى تلك الخطوة بعد الأزمة التى تفجرت فى أعقاب فرض رسوم حق انتفاع بالشواطئ للفنادق والقرى السياحية، حيث أشار عاصم لليوم السابع إلى أنها تعتبر الأزمة الأحدث التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة لتضاف إلى مشكلات رسوم رسو الفنادق العائمة والمراكب السياحية النيلية، ومشكلات الكهرباء والضرائب، لافتا إلى أن كل تلك المشكلات ستكون متضمنة فى المذكرة التى يتم إعدادها.

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وأوضح عاصم أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل سوف يفند جميع الأزمات التى سترد له من الغرف ومناقشة الحلول المقترحة، لوضع رؤية موحدة للاتحاد عن جميع تلك العوائق أمام العمل السياحى، وسيتم رفع المذكرة النهائية لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، استعدادا لعرضها على رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى.