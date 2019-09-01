شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: مدّ مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى 3 أشهر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14 أغسطس الماضى. Advertisements وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها تبلغ 31 شركة تأجير تمويلى، وتقوم 15 شركة أخرى باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها، ومن ناحية أخرى بلغت عدد شركات التخصيم التي وفقت أوضاعها 8 شركات، بينما هناك شركة واحدة أخرى قد أوشكت على الانتهاء من توفيق الأوضاع.

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