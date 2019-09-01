شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 18084 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1460 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.