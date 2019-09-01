شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم 17 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ30.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد1-9 – 2019 حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ17 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 20 – 21 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 23 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 26 – 27 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 35 – 37 جنيها.
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