شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم 17 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ30.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد1-9 – 2019 حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ17 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 20 – 21 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 23 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 26 – 27 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 35 – 37 جنيها.