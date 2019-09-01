شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور والخيار بـ 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-9 2019 استقرارا فى غالبية الأصناف، وذلك طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور.

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وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 – 4.75 جنيه، واستقرت أسعار كل من البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، و كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.

بينما أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.