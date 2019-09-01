تراجع طفيف في أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد

الموجز
تراجعت سعر الذهب 3 جنيهات، في تعاملات اليوم الأحد، ليصل سعر عيار 24 إلى نحو 806 جنيهات، مقابل 809 جنيهات أمس، وسجل عيار 21 نحو 706 جنيهات، وعيار 18 سجّل 605 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 704 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل 603.5 جنيه للجرام.
عيار 24 سجل 804.5 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5632 جنيها.
أوقية الذهب 1520 دولار.
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