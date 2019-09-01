شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تطالب الممولين بتحديث البيانات والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي اليوم إنها تهيب بجميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية: https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لقرار وزير المالية فإنه بداية من أول يونيو 2019 الماضي قد تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها .

وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب" أنه في إطار حرص مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، فلقد تم اتاحة بوابة إلكترونية للخدمات الضريبية لتمكين الممولين من تحديث جميع البيانات الرئيسية الخاصة بملفاتهم الضريبية ومراجعتها، موضحا أنه من خلال هذه البوابة سيتمكن الممول أيضا من اختيار الملف الرئيسي والمأمورية التابع لها، وإدخال جميع الملفات الفرعية التابعة له ومراجعة المركز الرئيسي والفروع.