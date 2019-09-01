شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض عدد المواليد لـ2.3 مليون مولود خلال عام 2018 بتراجع 6.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد خلال عام 2018 بلغ 2 مليون و382 ألف و362 مولود، مقابل 2 مليون و557 ألف و440 مولود عام 2017، بانخفاض قدره 6.8%.

وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، من واقع مؤشراته نشرته السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، أن معدل المواليد الأحياء بلغ 24.5 في الألف عام 2018، مقابل 26.8 في الألف عام 2017، فيما بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2018 وهي نفس نسبة النوع عند

الميلاد عام 2017.

وأشار الجهاز إلى عدد المواليد الذكـور، والذى بلغ 1219500 عــام 2018 مقـابل 1309488 عام 2017 بانخفـاض قدره 6.9%، بينما بلغ عـدد المواليــد الإناث 1162862 مولــودا عام 2018، مقابل 1247952 مولودا عام 2017 بانخفـاض قدره 6.8%.

وأضاف الجهاز أن عدد مواليد الحضر، بلغ 1249969 بنسبة 52.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018، مقابل 1292661 عام 2017 بنسبة 50.5% من إجمالي عدد المواليد، فيما بلغ عدد مواليد الريف 1132393 بنسبة 47.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018 مقابل 1264779 عام 2017 بنسبة 49.5% من إجمالي عدد المواليد.

وجاءت محافظة القـــاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد وقد بلغ عدد المواليد بها 221264 عام 2018 مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المواليد بها 3023 عام 2018 مقابل 3140 عام 2017 بانخفاض قدره 3.7%.

وفى حين، سجلت محافظـة مطـروح أعلى معـدل للموالـيد الخـام عـام 2018 حيث بلـغ 51.8 لكل ألف مقـابل 55.1 لكل ألف عام 2017، بينما سجلت محافظــة بور سعيد أقــل معـدل للموالــيد الخام حيث بلغ 16.9 لكل ألف عــام 2018 مقــابل 19.1 لكل ألف عام 2017.

وعلى مستوى الوفيات، بلغ العـدد 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفيا عام 2017، بارتفاع قدره 2.4%، فيما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018 مقـــابل 5.7 فى الألف عام 2017.

وأوضحت المؤشرات أن عدد وفيات الذكور، بلغ 306971 عام 2018، مقابل 300898 عام 2017، بارتفاع قدره 2%، بينما بلغ عــدد وفيات الإناث 253337 عام 2018، مقابل 246310 عام 2017، بارتفاع قدره 2.9%.

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وبلغت نسبة وفيات الذكور 54.8% من إجمالي عدد الوفيات لعام 2018.

وبلغ عدد وفيات الحضر 336983 بنسبة 60.1% من إجمـالي عــدد الوفيـات عام 2018 مقابل 319978 بنسبة 58.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2017.

وبلغ معدل الوفيات للحضر 8.1 فى الألـف عام 2018 مقابل 7.9 لكل ألف عام 2017، فيما بلغ عدد وفيات الريف 223325 بنسبة 39.9 % من إجمالي عدد الوفيات عـــام 2018 مقابل 227230 بنسبة 41.5 % من إجمالي عدد الوفيات عام 2017. وبلغ معدل الوفيات للريف 4.0 لكل ألف عام 2018 مقابل 4.1 لكل ألف عام 2017.

جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عـدد الوفيات وقد بلـــغ عدد الوفيات بها 88938 حالـة وفـاة عام 2018 مقابل 85708 حالة وفاة عام 2017 بارتفاع قدره 3.8٪, كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات الخام حيث بلغ 9.2 لكل ألف عام 2018 مقابل 9.0 لكل ألف عام 2017.

• جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد حالات الوفيات العامة فقد بلغت 687 حـالة وفاة عام 2018 مقابل 651 حالة وفـــاة عام 2017 بارتفاع قدره 5.5%.

وسجلت محافظة شمال سيناء أقل معــدل وفيــات حيث بلــغ 3.8 لكل ألف عام 2018 مقابل 5.5 لكل ألف عام 2017.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع ( أقل من سنة ) 36734 عام 2018 مقابل 38685 عام 2017 بانخفاض قدره 5.0%, وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.4 لكل ألف عام 2018 مقابل 15.1 لكل ألف عام 2017.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 47654 عام 2018 مقابل 49869 عام 2017 بانخفاض قدره 4.4%, وقد ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19.5 لكل ألف عام 2017 إلى 20.0 لكل ألف عام 2018.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان من (2.010) مليون نسمة عام 2017 إلى (1.822) مليون نسمة عام 2018 بانخفاض قدره 188 ألف نسمة، كما انخفــض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصـــر من(21.1 لكل ألف ) خلالعــام 2017 إلى (18.7 لكل ألف) خلال عام 2018 بانخفاض قدره 2.4 لكل ألف.