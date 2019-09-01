رئيس جهاز بدر يتابع مع مسئولى الشركات المنفذة سير العمل بمشروع إسكان موظفى العاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، موقع تنفيذ مشروع الوحدات السكنية التى سيتم تخصيصها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك لمتابعة سير العمل، ولتذليل كافة المعوقات والصعوبات بالمشروع، وكذا لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالمنطقة، ورافقه خلال جولته بالموقع عدد من مسئولي الشركات المنفذة بالمشروع، ونواب رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة.
وقال رئيس الجهاز إنه جارٍ رفع كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، ولتحفيز الشركات على الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال المواعيد الزمنية المقررة لكل شركة، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر مارس من العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تنفيذ عدد 9024 وحدة سكنية بنسبٍ متقدمة بمدينة بدر، بمساحات تصل إلى 118م2، سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يجري حالياً طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة.
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