شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 1-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 1-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7506 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD)

دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7506 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1297 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2422 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.5603 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2193 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8069 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3563 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5271 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3957 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0353 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.3412 ين ياباني.

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