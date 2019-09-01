أهلي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 01-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -2.00 نقطة ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 272.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 299.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 272.00 ومستوى المقاومة 285.00 .

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