شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل السهم بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 250.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 230.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 234.00 ومستوى المقاومة 250.00 .