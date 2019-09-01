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شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع البيعي .
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 128.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 134.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 129.00 المقاومة 134.00 .
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