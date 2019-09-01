شكرا لقرائتكم خبر عن أجيلتي يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 764.46 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 651.96 إلى 834.00) ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 764.46 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 742.98 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 742.98 ومستوى المقاومة 764.46 .