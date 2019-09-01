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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يواصل الانخفاض – تحليل صباحي - 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم 22.51 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.95 إلى 28.25) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -0.32 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها ولكن رغم ذلك يواصل الانخفاض ، ليؤكد على قوة سيطرة البائعين على حركة السهم .
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.51 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.30 ومستوى المقاومة 22.51 .
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