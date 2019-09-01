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شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم مصرف الراجحي (1120) للسقوط الحر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -3.35% بما يعادل -2.10 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخطى مستوى الدعم 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) .
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى الدعم 60.81 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.00 ومستوى المقاومة 62.00 .
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