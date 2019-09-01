شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي - 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -0.22 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وسط ارتفاع محدود بأحجام التداول .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.98 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.24 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.24 ومستوى المقاومة 13.98 .