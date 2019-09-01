شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم زين السعودية (7030) للجلسة الثانية على التوالي ، ليقترب السهم من جديد للاستناد إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليستنفذ السهم فرصه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خلال بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -0.24 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ويظل شرطنا كما هو مع زيادة التأكيد عليه وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 11.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 13.06 كأولى مستويات المقاومة .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.52 ومستوى المقاومة 12.88 .