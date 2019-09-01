سابك يعاني من الضغوط السلبية - تحليل صباحي – 01-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.70 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ تدني أحجام التداول أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 100.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 97.00 من جديد استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.00 ومستوى المقاومة 102.00 .
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