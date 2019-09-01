شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 1-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 1-9-2019، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، إذ سجل عيار 21 قرابة 704 جنيها للجرام بدون مصنعية، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 سجل 704 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 603.5 جنيه للجرام.

عيار 24 سجل 804.5 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5632 جنيها.

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أوقية الذهب 1520 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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